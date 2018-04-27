BAYBURT:
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27 Nisan 2018 Cuma 08:50

Engelli araçlarının şarj sorunu çözüldü

Yaptığı çalışmalarla Bayburt’un çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.Cumhuriyet Caddesi’nde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında görme engelli...

Engelli araçlarının şarj sorunu çözüldü
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Yaptığı çalışmalarla Bayburt’un çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi’nde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında görme engelli vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri adına kabartmalı yol işaretleri uygulaması gerçekleştiren belediye ekipleri şimdide yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri için Akülü Araç Şarj İstasyonu kurdu.

Bayburt Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan istasyonla akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadığı önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Şehir merkezinde gezerken, araçlarının şarjı bittiği için evlerine dönmek zorunda kalan engelli vatandaşlar için yapılan şarj istasyonu artık engelli vatandaşların araçlarının şarj sorununu çözecek.
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