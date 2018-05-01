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01 Mayıs 2018 Salı 12:33

Fırat Kızıltuğ Bayburt Müziğini anlattı

Bayburt Üniversitesi Zihnimiz Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği Konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburtlu yazar, şair ve müzisyen Fırat Kızıltuğ, öğrencilere Bayburt Müziği hakkında bilgiler verdi.Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki...

Fırat Kızıltuğ Bayburt Müziğini anlattı
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Bayburt Üniversitesi Zihnimiz Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği Konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburtlu yazar, şair ve müzisyen Fırat Kızıltuğ, öğrencilere Bayburt Müziği hakkında bilgiler verdi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte Bayburt Müziğinin geleneksel ezgilerinden örnekler sunan Kızıltuğ, müziğin kültürel ve tarihsel özelliklerine vurgu yaptı. Zengin kültürünü halk müziğine yansıtan Bayburt’un gönül ezgileriyle dolu olduğunun altını çizen Kızıltuğ, sanat hayatında ortaya koyduğu eserlerin, bu kadim kültürün esiniyle ortaya çıktığını söyledi. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği eserlerin hikayelerinden de bahseden Kızıltuğ, Bayburt’un müziğini, değerlerini ve kültürünü yaşatacak genç sanatçılara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Fırat Kızıltuğ gibi bir gönül adamını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, öğrenciler ile Bayburt’un değerli şahsiyetlerini buluşturmanın önemine değindi. Coşkun, etkinlik sonunda Kızıltuğ’a plaket takdim etti.

Etkinliğe, Vali Vekili Mutlu Almalı, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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