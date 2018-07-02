Geleneksel Türk Kapıları ve Tokmakları Beşpınar’da sergilendi

Bayburt’un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Kültür Evi’nde açılan sergide Anadolu’nun çeşitli illerinden temin edilen 20 eski kapı ile tokmaklar yer alıyor.

Geleceği geçmişinden dokuyan ve bu doğrultuda köyünde oluşturduğu müze ile çok özel etkinliklere imza atan Kenan Yavuz, Geleneksel Türk Kapıları ve Tokmakları sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluşan sergide, Türkiye’nin çeşitli illerinden getirilen 20 eski kapı ile tokmaklar yer aldı.

Serginin açılışına katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kenan Yavuz Kültür Evi’nin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz’un, gerek Türk kültürü gerekse insanlık değerleri açısından çok güzel konular seçerek bunları somut çalışmalara dönüştürdüğünü söyledi. Pehlivan, Kenan Yavuz’un Türkiye’de çok önemli görevlerde bulunduğunu, kariyeri ve başarısıyla ön plana çıkmış bir insan olarak memleketi Bayburt’la ve doğduğu köy Beşpınar’la bağını koparmamış bir insan olarak bu yönüyle de herkese örnek bir kişilik olduğunu kaydetti.

Açılışı yapılan kapı ve tokmak sergisinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Pehlivan, "Yaşamda uyum ve ahenk, arzu edilen olgulardır. Hatta inancımız ve kültürümüzün de gereğidir ama tekdüzelik biraz tehlikeli bir kavramdır" dedi.

Pehlivan, tekdüzeliğin, hayatın renklerini soldurma riskini barındırdığına dikkati çekerek, "Maalesef dünyamız ve dünya üzerindeki yaşam, globalleşme süreciyle de birlikte tekdüzeliğe doğru bir evrilme riskiyle karşı karşıya. Herkes sanki aynı şeyi düşünmek ve aynı ayrıtıları kullanmak ve ya evlerini, sokaklarını, caddelerini aynı mimaride yapmak gibi bir eğilim içerisinde" ifadesini kullandı.

Hayatın çeşitlilik içerdiğine işaret eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Eğer köklerimizden koparsak, bizi var eden, ayakta tutan değerlerden koparsak yaşamımız da renginden, güzelliğinden kopacaktır. Tekdüze bir yaşam, birbirinin kopyası bir yaşam tarzı ortaya çıkacaktır. Kenan Yavuz Kültür Evi’nce açılan bu sergiyle bunun örneği yaşanıyor. Kapı, mimari açıdan olduğu gibi manevi dünyamız açısından, soyut kavramlar itibarıyla kendine münhasır anlamlar, mesajlar taşıyan bir yapı örneği. Anadolu’nun, kapılarında bir mesajı var. Kapının üzerindeki tokmaklar bile çeşitlidir. O tokmaklar içeridekine mesaj verir."

Sosyolojik olarak şehirli olmakla köylü olmanın fark edilemediğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mete Memiş, "Kentte yaşamak şehirli olmak anlamına gelmediği gibi köyde yaşamak da köylü olmak anlamına gelmiyor” dedi.

Kapı motifinin Türk-İslam kültüründe çok farklı anlamları olduğuna dikkat çeken Başkan Memiş, "Kapı biz de önemli bir şey. dış mekandan iç mekana geçişin birinci adımı olduğu gibi aslında Türk-İslam kültüründe çok farklı anlamları da ifade etmiştir. Bazen sevgi olarak, sevgilinin aşkın kapısı olmuştur. Bazen dini termolojimizin en önemli kısmı olan uluhiyeti ifade edip, Allah kapısı, Peygamber kapısı olmuştur. Bazen otoriterin kapısı olmuştur. Bazen de çok önemli bir şeyi bizlerle paylaşmıştır. Sultanla köleyi geçişte baş eğdiren bir motifin adı olmuştur. Yeniden kapıyı okuyalım diyorum. Fuzuli’nin ona ne anlam yüklediğini öğrenmek belki geleceğe dahadoğru gitmek adına önemli. Bu anamda kırsalı şehre taşımadan kırsal da köyde de şehirli gibi yaşayabileceğimizi bize anlatan bu mekanların oluşmasına vesile olan , bizi geleceğe kökleriyle bağını koparmadan ayağı yere sağlam basarak geleceğe yönlendirme vesilesi olan bu mekanlarrın Bayburt’a kazandırılmasında emeği olan Kenan Yavuz abimize tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Bayburt Esnaf ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, BEKDER Başkanı Mete Emir, BTSO eski Başkanı İbrahim Yumak ile davetliler ve köy sakinleri katıldı.

Konuşmaların ardından ziyarete açılan serginin Eylül ayı sonuna kadar gezilebileceği bildirildi.