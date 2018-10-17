BAYBURT:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:33

‘Hünerli Eller’in eserleri sergilendi

Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından desteklenen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ projesinin kursiyerleri tarafından yapımı tamamlanan eserler, Aydıntepe MYO fuaye alanında sergilendi.Ehram, takı, boncuk işleme, ahşap boyama,...

‘Hünerli Eller'in eserleri sergilendi
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Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından desteklenen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ projesinin kursiyerleri tarafından yapımı tamamlanan eserler, Aydıntepe MYO fuaye alanında sergilendi.

Ehram, takı, boncuk işleme, ahşap boyama, sehpa, tespih, kilim gibi çok sayıda ürünün sergilendiği etkinlikte, kursiyer kadınların hünerli ellerinin eserleri büyük ilgi gördü. Sergi açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, uzun bir çalışma dönemi ve emek sürecinin ardından ortaya çıkan güzide eserlerin, Bayburtlu kadınların zengin gelenek miraslarını ve yaratıcılıklarını yansıttığını söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ise, sergide satışa çıkan ürünlerden elde edilen gelirlerin öğrencilere burs olarak verileceğini ifade etti.

Sergi açılışına katılan Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler sergi alanı ile çalışma atölyelerini gezerek eserleri inceledi.
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