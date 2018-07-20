İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

2018 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ile yatırımcı bölge ve il müdürlüklerinin temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı açılışında yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının Bayburt’ta yürüttükleri projeleri değerlendirmek ve koordinasyonu gerektiren konular hakkında ilgili kurumlarla doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak yatırımlarda ahenk ve uyumu sağlamak üzere gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Pehlivan devam eden projeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yatırımcı bölge kuruluşlarımızın ilimizde 101 proje ile toplam 2 milyar 439 milyon 961 bin TL’lik yatırımı devam etmektedir. İl Kuruluşlarımız tarafından 52 proje yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 410 Milyon 591 bin TL’dir. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen 153 projenin toplam tutarı 2 milyar 850 milyon 552 bin TL olup; 65 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Tarım sektörüne yönelik yürütülmekte olan bu projelerin toplam bedeli 762 milyon 823 bin TL’dir. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 milyar 657 milyon TL tutarlı 19 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 10 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 proje, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 1 proje ve Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 3 proje yürütülmektedir.”

Vali Pehlivan ilimizde yatırımcı bölge kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimler tarafından da tarım, sulama, ulaşım ve altyapıya yönelik birçok projenin yürütüldüğünü belirtti.

Bakanlıkların bir kısım yatırımlarının İl Özel İdaresi bünyesinde ihale edildiğini bildiren Vali Pehlivan, “Projelerimiz içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarımızın birçok yatırımı da İl Özel İdaresi bünyesinde hayata geçiriliyor. Ağırlıklı olarak altyapı projelerimiz hakkında gelinen süreci değerlendireceğimiz toplantımızı ilgili kurum temsilcilerimizin sunumlarıyla gerçekleştireceğiz. Tekrar bu koordinasyon toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından yatırımcı bölge kuruluşlarının temsilcileri ilimizde yürütülen projeler hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Katılımcıların ilgili konularda görüş ve önerilerini paylaşmaları ile soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.