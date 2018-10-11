İl Koordinasyon Kurulu yıl sonu toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu yıl sonu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlgili kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından konuşan Vali Pehlivan, yatırımcı bölge kuruluşlarınca ilimizde yüz projenin yürütüldüğünü söyledi.

Vali Pehlivan, bu projelerin 2 milyar 456 milyon 19 bin TL bedelinde olduğunu ifade ederek, “İl kuruluşlarımız tarafından ilimizde 55 proje yürütülüyor. Bunların bedeli 420 milyon 122 bin TL. Toplam da ilimizde 155 proje yürütülüyor. Bu projelerin genel toplamları 2 milyar 876 milyon 140 bin TL” dedi.

Vali Pehlivan, “Projelerin toplam bedeli 774 Milyon TL, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında yürütülen projelerin toplam bedeli ise 1 milyar 657 milyon TL. Diğer bölge kuruluşlarımızdan Orman Bölge Müdürlüğü’müzün 10, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müzün 3, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’müzün 2, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü’müz tarafından da ilimizde 3 proje yürütülüyor” açıklamasında bulundu.

Vali Pehlivan, “İlimizin kalkınması ve gelişmesi adına bugüne kadar önemli projeler gerçekleştirildiğini ve gelecek dönemde de bu çalışmalara hükümetimizin, ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle öncelik sırasına göre devam edilecek” diye konuştu.

Toplantı kurumların sunumu, çeşitli konularda yapılan değerlendirme ve bilgi alışverişinin ardından sona erdi.