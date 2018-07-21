BAYBURT:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:00

İmera coşturdu

2014 Yılında Karadeniz Müziğini tanıtmak amacıyla kurulan İmera Müzik Grubu 24.Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’a gelerek konser verdi.Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk Garnizon...

İmera coşturdu
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2014 Yılında Karadeniz Müziğini tanıtmak amacıyla kurulan İmera Müzik Grubu 24.Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’a gelerek konser verdi.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa’nın yanı sıra ilin diğer kurum müdürleri davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program ilk olarak Bayburt Yöresine ait folklor ve Azerbaycan Halk Dansları Topluluğunun gösterilerinin sunumuyla başladı.

Azerbaycan Halk Dansları Topluluğunun gösterilerinin ardından İmera Müzik Grubu sahne aldı.

Davetlilerin ve vatandaşların İmera Müzik Grubunun verdiği konsere yoğun ilgileri ve zaman zaman eşlik etmeleri dikkat çekti.
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