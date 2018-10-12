İŞKUR Bayburt Üniversitesi’nde hizmete başladı

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği oluşturulan, İŞKUR hizmet noktası, Bayburt Üniversitesi’nin yeni kampüsünde 2018 yılı itibariyle Salı günleri hizmet vermeye başladı.Konuyla...

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği oluşturulan, İŞKUR hizmet noktası, Bayburt Üniversitesi’nin yeni kampüsünde 2018 yılı itibariyle Salı günleri hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci, “İŞKUR hizmetlerimizden öğrencilerimizin daha hızlı, etken ve faydalı yararlanabilmesi adına, hizmeti kendilerine götürüyoruz” dedi.

Öğrencilerimizin Kurum program ve hizmetlerinden yararlanabilmesi için İŞKUR hizmet noktasını ziyaret etmeleri gerektiği bildirildi.