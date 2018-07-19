İyi hijyen uygulamaları ödüllendirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan İyi Hijyen Uygulamaları Sertifika Töreni’ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında 18 Ocak 2017’de imzalanan protokol gereğince Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Fırıncılar ile Unlu Mamüller üretiminde çalışanlara yönelik düzenlenen iyi hijyen uygulamaları eğitimi tamamlandı. İl genelinde faaliyet gösteren 31 fırının dahil olduğu eğitimler kapsamında 36 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan “Gıdanın güvenilirliği, yeterliliği kadar önemlidir. İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi’nin” bahse konu güvenilirliği sağlamaya yöneliktir. Gıda güvenliği ve insan sağlığını doğrudan ilgilendiren hijyenin işletmelerde her daim var olmadı gerektiğini ifade eden Vali Pehlivan, her yıl gıda ve su kaynaklı hastalıkların milyonlarca insanın yaşamına mal olduğunu dile getirdi.

Vali Pehlivan, “Her yıl iki buçuk milyon insan su ve gıda kaynaklı hastalıklar dolayısıyla yaşamını yitiriyor. İnsanların yaşamlarına devam edebilmeleri beslenmelerine, doğru beslenmeleri ise sağlıklı besinlere, gıdalara bağlıdır. Bizim beslenme kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan ekmek ya da unlu mamuller bu besinlerin ilk sıralarında yer alıyor. Hatta kültürümüzde ekmek adeta kutsal sayılır, üzerine yemin edilir. Ekmek yere düşse öpüp başımıza koyarız, kırıntılarını parmağımızla toplarız. İşte bu kadar önemsenen bir gıda maddesinden ve onun hijyen kurallarına uygun şekilde üretilmesinden bahsediyoruz. Artık sadece ekmek değil sayısız çeşitte unlu mamuller üretiliyor. Bu kadar önemli ve çeşitliliğe sahip bir sektörde elbette ki bir takım standartların olması ve bu standartların muhafaza edilmesi hayati önem arz eden bir konudur. Bunu muhakkak sağlamak durumundayız. Bu konuda eğitimlerin yapılış amacı da işte bu standartları geliştirmek, bunun ötesinde uygulayıp kalıcı kılmaktır” diye konuştu.

Vali Pehlivan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu oluşturulduğuna dikkat çekerek konunun en üst seviyede, Cumhurbaşkanlığı nezdinde önemsemediğini kaydetti.

Vali Pehlivan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Yerelde ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla denetimlerimize devam ediyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl içerisinde “Organik Üret Bilinçli Tüket” projesini hayata geçirdik ve bu kapsamda 6 bin öğrencimize gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verdik. Buradaki amacımız hijyen bilincinin sadece esnafta değil tüketicide de erken yaşlardan itibaren yerleşmesini sağlamaktı. Diğer bir projemiz yine ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla hayata geçirdiğimiz “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri” projesiydi. Buradaki amacımız da hizmet sektöründe bir standart yakalamak, var olan eksikliklerin tespitiyle hizmet kalitesini yükseltip müşteri memnuniyetini artırmaktı. Bu konuda belirlenen kriterleri sağlayan işletmeleri de ödüllendirmeyi öngörmüştük. Bugüne kadar 4 esnafımıza “Örnek Esnaf” belgelerini verdik. Sırada iki esnafımız daha var. İsteriz ki; sizler arasından da bu projeye dâhil olmak için başvuranlar olsun.”

Vali Pehlivan gıda hijyeni ve güvenliği noktasında çalışmalara devam edeceklerini bildirerek sertifika almaya hak kazananlara tebriklerini iletti, eğitim programına emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mete Memiş ile Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman’da törende birer konuşma yaparak sertifika almaya hak kazanan sektör temsilcilerine teşekkürlerini bildirdi.

Tören eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazananlara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Defterdar Yüksel Ertekin, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve sektör temsilcileri katıldı.