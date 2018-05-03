BAYBURT:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:13

Kaleardı mahallesi bir parka daha kavuşuyor

Bayburt’u yeşille buluşturmak adına park ve bahçelerde çalışmalarını son sürat devam ettiren Bayburt Belediyesi Kaleardı Mahallesi’ne Dede Paşa Şehir Parkı’nın ardından bir park daha kazandırıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın...

Kaleardı mahallesi bir parka daha kavuşuyor
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Bayburt’u yeşille buluşturmak adına park ve bahçelerde çalışmalarını son sürat devam ettiren Bayburt Belediyesi Kaleardı Mahallesi’ne Dede Paşa Şehir Parkı’nın ardından bir park daha kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın isminin verildiği hatıra ormanında yapılacak düzenlemeyle oluşturulacak parkta 6 adet kameriye, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alacak. 3 bin 500 metrekarelik alanda ise çimlendirme çalışması yapılacak. Parkın yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hem Kaleardı Mahallesi hem de Bayburt bir parka daha kavuşacak.
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