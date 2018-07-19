Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Ünver Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.
Kızılay ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda başlatılan Kök Hücre Bağışı Kampanyası hakkında Vali Pehlivan’a bilgiler veren Ünver, Türkiye çapında uygulanan projenin Bayburt’ta yaygınlaştırılmasına yönelik girişimde bulunduklarını ifade etti.
Vali Pehlivan, kampanya kapsamında Kızılay’ın Kök Hücre Bağışçısı kazanımına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara gereken desteği vereceklerini belirterek Bayburt Valiliği ile Kızılay koordinasyonunda Ağustos ayı içerisinde kök hücre eğitimlerine başlanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Vali Pehlivan konu ile ilgili değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğu Ünver’e çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.Ziyarette Türk Kızılay’ı Bayburt Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Haktan Polat da yer aldı.