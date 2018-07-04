BAYBURT:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52

Komutanlardan Başkan Memiş’e ziyaret

Trabzon 17. Komando Tugay Komutanı Tank Kıdemli Albay Osman Akyıldız ve Bayburt Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş misafirlerine...

Komutanlardan Başkan Memiş'e ziyaret
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Trabzon 17. Komando Tugay Komutanı Tank Kıdemli Albay Osman Akyıldız ve Bayburt Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş misafirlerine görevlerinde başarılar diledi. Akyıldız ve Balibaşa ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Ziyaret Belediye Başkanı Memiş’in Trabzon 17. Komando Tugay Komutanı Tank Kıdemli Albay Osman Akyıldız’a günün anısına Bayburt’un tarihi mekanlarının Bayburt Taşından yapılmış biblolarını hediye etmesiyle sona erdi.
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