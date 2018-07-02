Örnek esnafa belgeleri verilmeye devam ediyor

Bayburt Valiliği himayesinde başlatılan ve hizmet sektöründe kalite standartlarının artırılmasını hedefleyen “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri” projesi kapsamında gıda güvenliği ve hijyen kriterlerini sağlayan işletmeler ödüllendirilmeye devam ediyor.

Proje ile belirlenen kriterleri sağlayan Simitçi Dünyası ile Yemen Kahvesi adlı işletmelere Örnek Esnaf sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Vali Pehlivan “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi” kapsamında geçtiğimiz ay iki işletmeye “Örnek Esnaf” belgelerini takdim ettiklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikte Simitçi Dünyası ile Yemen Kahvesi adlı işletmelerin de Örnek Esnaf belgelerini almaya uygun bulunduklarını belirten Vali Pehlivan, “Önümüzdeki hafta inşallah iki işletmemize daha Örnek Esnaf belgelerini vereceğiz ve toplam altı işletmemizi bu şekilde belgelendirmiş olacağız. Buradaki amacımız alt yapı ve üst yapı hizmetleri ile gelişmekte olan, dönüşmekte olan ve her geçen gün hem yatırımlar anlamında hem de gelişmişlik anlamında ileriye doğru adımlar atan Bayburt ilimizde işletmelerin de bu gelişime ortak olmasıdır. İşletmelerimizin kendilerini yenileyerek müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayış içerisinde yapmış oldukları hizmetlerin standardını yükseltmeyi ve kaliteyi artırmalarını teşvik etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Vali Pehlivan işletmelerin projeye ilgi göstermelerinin sevindirici olduğunu ve gayretlerini ortak olmalarının kendileri açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etti. İşletmelerin yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ek olarak proje kapsamında belirlenen kriterlere göre de denetlenmeye talip olmalarının ayrıca memnuniyet verici olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Bu bir özgüven göstergesidir. Bu şu demektir; ben iddialı bir iş ortaya koyuyorum. Bunun tespit edilmesini istiyorum. Tabi tüm bunlar dışında en etkin denetleyici müşterilerdir. Müşterilerin talepleri, beklentileri işletmelerimizi yönlendiren bir yaklaşımdır. Bu konuda ilgili kurumlarımız bir yandan görevlerini yaparken bir yandan da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda işletmelerimiz adım atacaktır. İnanıyoruz ki, bu olumlu gelişmeler artarak devam edecek ve hizmet standartları yükselecektir. İlimizde yaşayan, gurbetten gelen veya turist olarak ilimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla zaman geçirecekleri ortamları hep birlikte oluşturuyoruz. Bu vesileyle projemize iştirak eden tüm işletmelerimizi kutluyorum. Örnek Esnaf sayımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işletme sahiplerine “Örnek Esnaf” belgeleri takdim edildi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.