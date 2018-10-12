OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılarslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt OSB Müdürü Mete Emir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Vali Pehlivan, Bayburt OSB’nin yer tahsisi açısından doluluk oranının arttığını, ilerleyen dönemde işletmelerin faaliyete geçmesiyle İlimiz açısından daha da memnuniyet verici sonuçlara ulaşılacağını belirtti.

Altyapının birinci etap parsellerde tamamlandığını ve doluluk oranının yüzde kırkın üstüne çıktığını daha önce yapılmış olan ancak zaman içinde tahribata uğramış olan kısımdaki altyapı imalatlarının yenilenmesi için projeler hazırlanarak 2019 yılı yatırım programına teklif edileceğini ve Bayburt OSB’nin böylece yatırımcılar açısından daha cazip fırsatlar sunacağına dikkat çeken Vali Pehlivan, “İlimizin kalkınması ve gelişmesi sürecinde OSB kritik bir öneme haiz. Bölgede daha önce tamamladığımız altyapı çalışmalarının ilk etabı meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde temel inşaatında incelemelerde bulunduğumuz inovatif yapı malzemeleri tesisi bu anlamda gösterilebilecek en güzel örneklerinden birisi. Bunun yanında hububat alanındaki yatırım da tamamlanma aşamasına geldi. Yatırımcılarımızla şimdiye kadar yaptığımız görüşmeler neticesinde planlanan yeni yatırımlar için parsel tahsisleri gerçekleştirdik. 127 parsele sahip OSB’mizin birinci etabı yüzde 49 doluluk oranına ulaştı. Ümit ediyoruz ki; ilerleyen dönemde bu oran giderek artacak, hem ilimize hem de ülkemize ekonomik anlamda önemli katkılar sağlanacak” diye konuştu.

Vali Pehlivan’ın ardından OSB Müdürü Mete Emir heyet üyelerine bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantı katılımcıların bilgi alışverişinde bulunması ve değerlendirmelerin ardından sonra erdi.