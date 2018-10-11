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11 Ekim 2018 Perşembe 11:08

PTT Genel Müdür Yardımcısı Canpolat’tan Rektör Coşkun’a ziyaret

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel müdür Yardımcısı Yusuf Canpolat ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.Kurum ve öğrenci işlemleri ile ilgili çeşitli taleplerini Canpolat’a ileten Coşkun,...

PTT Genel Müdür Yardımcısı Canpolat'tan Rektör Coşkun'a ziyaret
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Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel müdür Yardımcısı Yusuf Canpolat ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Kurum ve öğrenci işlemleri ile ilgili çeşitli taleplerini Canpolat’a ileten Coşkun, özellikle öğrencilere yönelik bazı imtiyazların sağlanmasını rica etti. PTT’nin hizmetlerinden kurum olarak oldukça memnun olduklarını ileten Coşkun, işbirliği ağlarının genişleyerek sürmesi temennisinde bulundu. Canpolat ise misafirperverliğinden dolayı Coşkun’a teşekkür ederek talepleri işleme alacaklarını söyledi.

Ziyaret, tarafların karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
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