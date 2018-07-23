Şölenlerde sahne sırası İlyas Yalçıntaş ve Azerin’deydi

Bu yıl 24.’sü düzenlenen Dede Korkut Şölenlerinin üçüncü gününde de coşku artarak devam etti.

Etkinlikler kapsamında Şair Zihni Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda Naci Ahıskalıoğlu’nun sunumlarıyla gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı.

Gümüşhane Belediyesi Gümüş Dans Grubunun sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk halk oyunları antrenörü Âdem Dal’a günün anısına Bayburt Saat Kulesi biblosu ve çiçek takdiminde bulundu.

Halk oyunlarından sonra sahne alan Türk ve Azerbaycan müziğinin güçlü sesi Azerin Türk ve Azerbaycan türkülerinin en güzel örneklerinden oluşan repertuarını dinleyenlerin beğenisine sundu. “Sarı Gelin” türküsü ve “Çırpınırdı Karadeniz” marşlarını da seslendirsen Azerin, Bayburtluları mest etti. Konserin ardından Belediye Başkanı Mete Memiş Azerin’e Bayburt Saat Kulesi biblosu ve çiçek hediye etti.

Hediye takdiminin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Memiş, “Azerbaycan’dan gelen kardeşime, Bayburt’tan oradaki bütün kardeşlerimize ifade ediyoruz ki Azerbaycan’da bir kardeşimizin parmağına diken değse, ayağı taşa değse Türkiye üzülür, ağlar Bayburtlum kana boğulur. Biz Bayburt olarak Azerbaycan’ı unutmadık. Karabağ’ı, Hocalı’yı unutmadık. Unutmayalım ki o zalimler, o alçaklar tarihte Müslüman Türk’e, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bu kötülükleri yapamasınlar. Onlar yüz yıl önce Bayburt’ta yapmıştılar. Aynı soydur, aynı kandır. Ders almazlarsa, tokat yemezlerse tekrar ettirecekler. Dün Hocalı’da yaptılar. Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yardımlarıyla Türk Dünyası’nı umudu olarak, Müslüman ümmetin, ezilen bütün insanların umudu ve ümidi olarak yeniden büyük Türkiye’nin inşası yakındır “ diye konuştu.

Gençlerimizden ümitliyiz

Konuşmasında gençlere ümit beslediklerini söyleyen Memiş, “Sevgili gençler bunu sizlerde görüyoruz. Birileri sizden umutsuz olsa da, size ümit beslemeseler de, sizi beğenmeseler de biz biliyoruz ve inanıyoruz ki siz dün 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında, şairin ifadesiyle, Öyle bir iman öyle ihlâs ki / Secde eder cümle canlı ve bitki/ Bir temmuz akşamı Allah şahit ki/ Şaha gelmiş vatan idi Mehmedim. O Mehmet’in torunları olarak 15 Temmuz alçak darbe girişiminde o tanklara kafa atarak, o toplara kafa tutarak bu milletin geleceği olduğunuzu ispat ettiniz. Akif’te ifadesini bulan asımın nesli oldunuz. Namusumuzu çiğnetmediniz, çiğnetmeyeceksiniz. Ve siz üstadın Necip Fazılın ifadelerinde yer buldunuz. Ve onun beslediği ümidi göstererek 15 Temmuzda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara olduğunuzu, yiğit ve kararlı olduğunuzu âleme ispat ettiniz.“ ifadelerini kullandı.

İlyas Yalçıntaş rüzgârı esti

Konuşmaların akabinde sahne sırası bu kez Türk pop müziğinin son yıllarda yıldızı parlayan isimlerinden İlyas Yalçıntaş’a geldi. Yalçıntaş seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar İlyas Yalçıntaş’ın birçok şarkısına büyük bir coşkuyla eşlik ederken gece Vali Ali Hamza Pehlivan ve Başkan Mete Memiş’in Yalçıntaş’a Bayburt Saat Kulesi biblosu ve çiçek hediye etmeleriyle sona erdi.