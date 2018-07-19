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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:36

TANAP Projesi kapsamında arıcılara kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı

TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında finanse edilen ve Bayburt Üniversitesi Demirözü MYO bünyesinde uygulanan ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında arılı kovan, arısız...

TANAP Projesi kapsamında arıcılara kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı
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TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında finanse edilen ve Bayburt Üniversitesi Demirözü MYO bünyesinde uygulanan ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında arılı kovan, arısız kovan ve arıcılık malzemelerinin dağıtımı gerçekleşti.

Dağıtım etkinliğinde konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Vecihi Aksakal tarihinde başlayan projen 1 yıl süre ile devam edeceğini söyledi. Demirözü İlçesi ve Beşpınar, Kalecik, Otlukbeli ile Damlıca köylerinin uygulama sahası olarak seçildiğini ifade eden Aksakal, 50 kursiyere kişi başı 5 arılı ve 5 arısız kovan dağıtıldığını dile getirdi. Aksakal, Kurs programının 80 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşacağını aktardı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, proje ile ilgili birer konuşma yaptıktan sonra kursiyerlere araç gereçlerini dağıttı. Coşkun, ücretsiz araç gereç ve kurs programı ile bölgedeki tarım ve hayvancılık odaklı etkinlikleri arttırmak istediklerini belirterek amaçlarının arıcılığın verimli hale getirilmesi ve kadınların kırsal ekonomideki katılım paylarının arttırılması olduğunu söyledi.

Programa, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Rektör Selçuk Coşkun, Tarım Orman İl Müdürü Abdulkadir KARABULUT, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek ve kurum amirleri katıldı.

Bölgedeki en büyük çaplı kalkınma hamlelerinden biri olarak gösterilen projenin ekibinde, Koordinatör Prof Dr. Vecihi Aksakal, Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, Araştırmacı Öğr. Gör. Yahya Yasin Yılmaz, Araştırmacı Yunus Kaya yer alıyor.
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