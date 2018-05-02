Tarihi Taşhan’da kitap şenliği

Vali Ali Hamza Pehlivan, kitap şenliği açılış törenine katıldı.

Purut Kitapevi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenliğin açılış töreni tarihi Taşhan’da gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yazar ve Bestekar Fırat Kızıltuğ, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Pehlivan, kitap şenliğinin Bayburt için hayırlı olmasını diledi. Vali Pehlivan bilgi ve kültür birikiminin oluşmasında kitapların çok önemli kaynaklar olduğunu belirtti.

Bir ülkenin kitapla ilişkisinin geleceğini doğrudan şekillendirdiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Hayat yolunda yol arkadaşınız kitap olsun. Çünkü kitaplar, her an başvurabileceğiniz, başucunuzda bulundurabileceğiniz ve karşılıksız bir şekilde faydalanabileceğiniz kaynaklardır. Bu kitaplar ne kadar çok elden ele dolaşır, ne kadar çok okunur ve oradan edinilen bilgiler hayata tatbik edilirse toplum olarak arzu edilen olumlu sonuçlara çok daha kolay ulaşılır. Bu yüzden Valilik olarak uyguladığımız kitap okuma ve okutma kampanyamızda “Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” diyoruz.” dedi.

Kitapseverlere tek bir türe bağlı kalmamalarını tavsiye eden Vali Pehlivan, “Kitaplar her yaştan insanın faydalanabileceği, kendini geliştirebileceği önemli kaynaklardır. Okurken kitapları çeşitlendirerek okumalıyız. İnsanın muhakeme yeteneğini geliştirmesi bilginin de çok boyutlu olmasıyla mümkündür. Bunun için farklı türlerde farklı konularda okumamız gerekir.” diye konuştu.

Vali Pehlivan kamu kurum ve kuruluşları olarak kitap okumanın önemine dikkat çekmek için birçok faaliyet gerçekleştirdikleri ve bu kapsamda “Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. Okuma bilincini erken yaşlarda aşılamak için çalışmalara devam edeceklerini bildiren Vali Pehlivan etkinliğe katkı sunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise geleceğin inşasının eğitimli, nitelikli, analitik düşünen ve eleştirebilen gençlerden geçtiğini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesinin de okumaya dayandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan beraberindekilerle açılış kurdelesini keserek fuarda yer alan kitapları inceledi.

Bestekar, Yazar, Şair, Viyolonsel Sanatçısı Fırat Kızıltuğ’un da imza gününe katıldığı “Kitap Şenliği” 12 gün boyunca kapılarını açık tutacak.