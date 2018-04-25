TMOK Fair Play Komisyonu Heyeti ve Emekli Öğretmen Okan’da Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar ve heyet üyeleri ile sohbette bulunan Vali Pehlivan, komisyon tarafından ülke genelinde geleceğin spor...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar ve heyet üyeleri ile sohbette bulunan Vali Pehlivan, komisyon tarafından ülke genelinde geleceğin spor öğretmenleri, antrenörleri ve yöneticileri olacak üniversite öğrencilerini fair play konusunda bilinçlendirmeye yönelik sürdürülen “Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi” hakkında bilgiler aldı. Komisyon Başkanı Arıpınar Vali Pehlivan’a fair play madalyası ve plaket takdim etti.

Vali Pehlivan bir süre sohbet edip bilgi alışverişinde bulunduğu Arıpınar ve heyet üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Valilik makamındaki ziyarete TMOK Fair Play Komisyonu Üyeleri Remzi Yılmaz, Semra Demirer ile Teoman Güray katıldı.

“Emekli öğretmen Salih Okan’dan öğrencisi Vali Pehlivan’a sürpriz ziyaret”

Emekli Öğretmen Salih Okan, Rize Hemşin İlköğretim Okulundan öğrencisi olan Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan sürpriz ziyaret vesilesiyle üzerinde çok emeği olan ilkokul Öğretmeni ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk ve onur duyduğunu belirterek Salih Öğretmenine saygılarını sunup, teşekkürlerini iletti.

Emekli Öğretmen Salih Okan, “Bir Öğretmen için en büyük mutluluk öğrencilerinin başarılı olmasıdır. Birçok öğrenci yetiştirdim. Onların meslek sahibi olup ülkemiz için güzel hizmetler ortaya koyduğunu görmek beni gururlandırıyor” dedi.

Öğretmeni Salih Okan, Sadık Akkaya ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra misafirlerini uğurladı.