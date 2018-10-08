BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:21

Üniversite öğrencilerinden kültür evine ziyaret

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu ve Siyaset Bilimi Öğrencileri Beşpınar Köyünde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evini ziyaret etti.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri,...

Üniversite öğrencilerinden kültür evine ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu ve Siyaset Bilimi Öğrencileri Beşpınar Köyünde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evini ziyaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hayriye Şengün’ün organize ettiği gezi kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yer alan, Anadolu ve Türk tarımının geçirdiği evreler ile o dönemin günlük yaşamına ışık tutan Kenan Yavuz Kültür Evi’ni gezerek burada sergilenen objeler hakkında bilgi aldı.

Doç. Dr. Hayriye Şengün;Amaçlarının geleneksel köy evleri, su ve beziryağı değirmenleri, konak, köy kahvesi ile kırsal yaşamın izlerini günümüze taşıyan Kenan Yavuz Kültür Evi’ni öğrencilerine gezdirerek modernleşme ve betonlaşma tehdidi altında olan geleneksel yaşamı gelecek nesillere tanıtmaktır.

Demirözü ilçesine bağlı eski adıyla Loru, bugünkü adıyla Beşpınar köyünde yer alan Kenan Yavuz Kültür Evi’nin eski hayatı muhafaza edip günümüz yaşamı içinde görünür kılmasıyla önemli bir proje olduğunu ifade eden Şengün, “Kenan Yavuz Kültür Evi’nin Türk toplumunun geçmişteki değerlerini eski doğallığını kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarma ve muhafaza etmesi yanında öğrenciler için de önemli bir kültür istasyonu haline gelmektedir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku