Üniversite öğrencilerinden kültür evine ziyaret

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu ve Siyaset Bilimi Öğrencileri Beşpınar Köyünde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evini ziyaret etti.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri,...

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu ve Siyaset Bilimi Öğrencileri Beşpınar Köyünde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evini ziyaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hayriye Şengün’ün organize ettiği gezi kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yer alan, Anadolu ve Türk tarımının geçirdiği evreler ile o dönemin günlük yaşamına ışık tutan Kenan Yavuz Kültür Evi’ni gezerek burada sergilenen objeler hakkında bilgi aldı.

Doç. Dr. Hayriye Şengün;Amaçlarının geleneksel köy evleri, su ve beziryağı değirmenleri, konak, köy kahvesi ile kırsal yaşamın izlerini günümüze taşıyan Kenan Yavuz Kültür Evi’ni öğrencilerine gezdirerek modernleşme ve betonlaşma tehdidi altında olan geleneksel yaşamı gelecek nesillere tanıtmaktır.

Demirözü ilçesine bağlı eski adıyla Loru, bugünkü adıyla Beşpınar köyünde yer alan Kenan Yavuz Kültür Evi’nin eski hayatı muhafaza edip günümüz yaşamı içinde görünür kılmasıyla önemli bir proje olduğunu ifade eden Şengün, “Kenan Yavuz Kültür Evi’nin Türk toplumunun geçmişteki değerlerini eski doğallığını kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarma ve muhafaza etmesi yanında öğrenciler için de önemli bir kültür istasyonu haline gelmektedir” dedi.