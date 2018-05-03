Vali Ali Hamza Pehlivan Arpalı Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Arpalı Beldesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beldeye gelişinde Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ile belde sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, bilgi alışverişinde bulundu, ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Pehlivan, vatandaşlarla bilgi alışverişinde de bulunduğu ziyarette il genelinde devam eden yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına duygu ve düşüncelerini dile getirip başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlarında şehit düşen vatan evlatlarını anarak başlayan Vali Pehlivan, “Ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Çevremizde yaşanan olayları hepimiz görüyoruz. Nasıl ki insan yaşantısında zorluklar var ise ülkeler de zorluklarla karşılaşıyorlar. Bazıları bunlarla mücadele ederek ayakta kalmayı başarabiliyor bazıları ise başaramıyor. Coğrafyamız çok zorlu bir coğrafya. Birçok medeniyetin ayakta kalmayı başaramadığı bir coğrafya. Ne mutlu ki; aziz milletimiz bu coğrafyaya geldiği günden itibaren çok meşakkatli mücadeleler vererek ayakta kalmayı başarmıştır. Önce Allah’ın izni ve yardımı, milletimizin birliği, beraberliği ve gayretiyle zorlukların üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Daha geçtiğimiz 18 Mart’ta Afrin Operasyonu başarıyla tamamlandı. Öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı aynı şekilde başarıyla sonuçlanmıştı. Tüm bu olaylar bahsettiğimiz bu zorlu coğrafyanın getirdikleriydi. Yurdumuzun pek çok ilinden olduğu gibi Bayburt İlimizde görev yapmakta olan askeri personelimizden kardeşlerimizi bu operasyonlara katılmak üzere Afrin’e gönderdik. Oraya giden bütün kardeşlerimiz korkusuzca, bir gaye için gittiler. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, devletimiz ilelebet payidar kalsın anlayışıyla canları pahasına mücadele ettiler. Bu operasyonlara katılıp geri dönemeyen kardeşlerimiz oldu. Allah şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Birlik ve beraberliği sağladığınızda hayatın içerisindeki sorunları aşarak yolunuza devam ediyorsunuz. Çok şükür bizler ülke olarak dün olduğu gibi bugün de bu birlik ve beraberliği sağlamış durumdayız.” dedi.

Sözlerinin devamında yatırımlardan bahseden Vali Pehlivan şu şekilde konuştu: “Ülkemizde çok önemli çok büyük yatırımlar hayata geçiyor. İlimiz de bu yatırımlardan payına düşeni çok şükür alıyor. En yakınımızdaki örnek; Arpalı Beldesi’ne kurulacak komando kışlası. Konuyla ilgili çok önemli mesafeler kat edildi. Şu anda kurulacak alanın yarısının tüm kamulaştırma işlemleri tamamlandı. 1500 dönümde bütün işlemler tamamlandı. Yaklaşık 1500 dönüm alanın daha kamulaştırma iş ve işlemlerini başlattık. Halihazır haritaları, zemin sondajı ve imar planı çalışmalarını Özel İdaremiz bünyesinde tamamladık. Protokol gereği inşaatı gerçekleştirecek olan TOKİ de hazırlık çalışmalarını devam ettiriyor. Bu yatırımın gerçekleşmesi hususundaki desteklerinden ötürü Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal başta olmak üzere sayın Kara kuvvetleri Komutanımız ile ilgili bütün kişi ve kurumlara İlimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Burada inşallah 4 komando taburu konuşlanacak ve 3 bin civarında personel görev yapacak. Şimdiden Arpalı Beldemize ve Bayburt İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Arpalı için önem arz eden Masat sulama projesi, Sorkunlu barajı çalışmaları ve Salmankaş Tüneli ile İl bağlantı yolu üzerindeki köprü, viyadük ve yol çalışmalarından bahseden Vali Pehlivan İl genelindeki yatırımlardan da bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:” “ihalesi yapılan havalimanından 200 yataklı yeni devlet hastanesine, yeni Hükumet Konağı, Kültürhan projesi, Polis Eğitim Merkezi, kalenin restorasyonu, 112 Acil Çağrı Merkezi, Geri Gönderme Merkezi, İl Müdürlüklerimizin binaları, 4000 kişilik spor salonu, 3000 kişilik yeni türbin gibi spor tesislerinden, tarım hayvancılık teşvik ve desteklerine, eğitim alanında yapılan yeni okullara kadar her alanda hummalı çalışmalar devam ediyor. Üniversitemiz 7 Fakültesi, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitüsü ile 11 bin öğrenciye ulaşmış durumda. Alt yapı yatırımlarında da çok şükür çok önemli mesafeler alındı. İl genelinde 2017 yılında yarısı yeniden yapılmak suretiyle 120 içme suyu deposu yaptık. 240 km yol bakım onarım çalışması gerçekleştirdik. 28 kilometre şebeke hattı ile 78 kilometre isale hattı yenilenmesi ve 226 deponun temizlik çalışmalarının yapımı gerçekleştirildi. Bütün köylerimiz daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. 2018 yılında da Özel İdare çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu yıl inşallah köylerimizde köy içi parke ve asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayacağız. DSİ tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde 11 yatırım hizmete alındı aynı zamanda 66 projenin çalışmalarına devam ediliyor. Karayolları yatırımları kapsamında, Vauk Tüneli, Kop Tüneli, Soğanlı Tüneli gibi bir birinden önemli 13 proje var. OSB’nin alt yapı çalışmalarını tamamlanma aşamasına geldi, yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Yeni yatırımlarla inşallah istihdama önemli katkılar sunulacak. Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesindeki büyük desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız ve onların şahsında hükümetimizin bütün sayın bakanlarına ilimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağlanan bu kıymetli destekleri biz de siz değerli vatandaşlarımızla buluşturma, etkin bir şekilde yatırıma dönüştürme gayreti içerisindeyiz.”

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek sorularını cevapladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, bölgedeki köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kamu kurum temsilcileri eşlik etti.