BAYBURT:
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16 Ekim 2018 Salı 17:11

Vali Ali Hamza Pehlivan, askerlerle yemekte bir araya geldi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan öğlen yemeğinde askerlerle bir araya geldi.İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen programa katılmak üzere Jandarma yerleşkesine gelen Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile...

Vali Ali Hamza Pehlivan, askerlerle yemekte bir araya geldi
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Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan öğlen yemeğinde askerlerle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen programa katılmak üzere Jandarma yerleşkesine gelen Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile İl Emniyet Müdürü Sezayi Er tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Pehlivan daha sonra askerlerle öğlen yemeğine katıldı.

Vali Pehlivan yemekte kendisine eşlik eden rütbeli personel ve askerlerle sohbet etti. Yemek sonrası askerlere hitap eden Vali Pehlivan, “Sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Ülkemizin tarih boyunca bu coğrafyada üstlendiği misyonu ve duruşu hepiniz biliyorsunuz. Allah’ın izniyle bu devlet, bu millet; sizler ve sizin gibi genç nesillerin omuzlarında yükselerek yoluna devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir. Siz şu anda nöbettesiniz. Yarın sizlerin yerini başka kardeşlerimiz alacak. Şunu biliyoruz; askerdeyken fiili nöbetteyiz fakat toplum içinde bu nöbet aralıksız devam ediyor ve edecek. Bizim örfümüz, âdetimiz, gelenek ve göreneğimiz ile inancımızın bizlere öğrettiği budur. Milli ve manevi değerlerimiz paydasında, her an göreve hazır vaziyette yerine getirmemiz gereken bir sorumluluktur. Bugün askerlik olarak yarın terhis olup sivil yaşantıya geçtiğinizde üstleneceğiniz görevleri en iyi şekilde yaparak inşallah nöbete devam edeceksiniz. İçinizde farklı meslek gruplarından arkadaşlar var. Mesleğine dört elle sarılmak, mesleğini en iyi şekilde yapmak da vatan hizmetidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın.” dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’e teşekkür eden Vali Pehlivan yemeğe katılan rütbeli personel ile askerlere görevlerinde üstün başarılar diledi.
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