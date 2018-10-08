Vali Ali Hamza Pehlivan Yoncalı-Anzer bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un Taşburun ve Yoncalı köyleri ile Rize’nin Anzer Yaylası bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.İncelemelerine Taşburun ve Yoncalı köyleri arasında devam eden sulama suyu kanalı ve yol genişletme çalışmaları...

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un Taşburun ve Yoncalı köyleri ile Rize’nin Anzer Yaylası bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Taşburun ve Yoncalı köyleri arasında devam eden sulama suyu kanalı ve yol genişletme çalışmaları ile başlayan Vali Pehlivan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı. Vali Pehlivan buranın ardından Yoncalı Köyü ile Anzer Yaylası bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Bayburt ile bölgedeki 18 köyü içerisine alan Aşağı Çoruh Vadisi’nin doğal ve kültürel değerlerini Anzer Yaylası ile bütünleştiren güzergahta ulaşım standartlarının yükseltilmesi için İl Özel İdaresi tarafından bir süredir sürdürülen yapım çalışmalarını inceleyen Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Anzer Yaylası’na komşu Aşağı Çoruh Vadisi’nde gerçekleştirilen organik üretime dikkat çekerek bölgenin hem tarım hem de turizm potansiyelini değerlendirmek ve bu yolla ekonomiye katma değer sağlamak istediklerini ifade etti. Başta organik bal ve fasulye üretimi olmak üzere, bölgede gerçekleştirilen tarımsal, kültürel ve yayla faaliyetlerine işaret eden Vali Pehlivan, “Bayburt bakir bir coğrafyaya sahip. Doğal kaynakları zengin bir ilimiz. Aşağı Çoruh Vadisi olarak tabir ettiğimiz havza organik tarıma son derece elverişli. Bu coğrafyada yetiştirilen ürünleri; organik balı, organik sebze ve meyveyi, bu yörenin tarihi, doğal ve kültürel özelliklerini ön plana çıkartmak istiyoruz. Organik Ürünler Hasat Şenliğini bu maksatla düzenledik. Bunun yanı sıra bölgemizde özellikle bahar ve yaz aylarında artan yaylacılık faaliyetleri var. Bir ucu Uzungöl’e, diğer yanı Anzer Yaylası’na uzanan bu yayla ağımızı bölgemizdeki turizm merkezleri ile bütünleştirip ilimizin ekonomik kazanımlarını çeşitlendirmek ve artırmak istiyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz Organik Ürünler Hasat Şenliği, ‘Bayburt Balı’ adı altında markalaştırılan ve coğrafi tescil çalışmalarını başlattığımız organik bal ve organik tarımsal üretim faaliyetlerimizi, yaylalar arasındaki ulaşım standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirilen Yeşil Yol çalışmalarını,bu vadide yer alan ve ulusal ve uluslararası marka değeri taşıyan Baksı Müzesinin varlığını bu bağlamda çok önemli görüyoruz. İnanıyorum ki; bu çalışma ve faaliyetler ilerleyen süreçte Bayburt ilimizin gelişim sürecine değerli katkılar sunacaktır.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Taşburun Köyü Muhtarı Ali Uzun ile Yoncalı Köyü Muhtarı Muhammed Aydın eşlik etti.