BAYBURT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:35

Vali Ali Hamza Pehlivan Yoncalı-Anzer bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un Taşburun ve Yoncalı köyleri ile Rize’nin Anzer Yaylası bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.İncelemelerine Taşburun ve Yoncalı köyleri arasında devam eden sulama suyu kanalı ve yol genişletme çalışmaları...

Vali Ali Hamza Pehlivan Yoncalı-Anzer bağlantı yolunda incelemelerde bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un Taşburun ve Yoncalı köyleri ile Rize’nin Anzer Yaylası bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Taşburun ve Yoncalı köyleri arasında devam eden sulama suyu kanalı ve yol genişletme çalışmaları ile başlayan Vali Pehlivan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı. Vali Pehlivan buranın ardından Yoncalı Köyü ile Anzer Yaylası bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Bayburt ile bölgedeki 18 köyü içerisine alan Aşağı Çoruh Vadisi’nin doğal ve kültürel değerlerini Anzer Yaylası ile bütünleştiren güzergahta ulaşım standartlarının yükseltilmesi için İl Özel İdaresi tarafından bir süredir sürdürülen yapım çalışmalarını inceleyen Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Anzer Yaylası’na komşu Aşağı Çoruh Vadisi’nde gerçekleştirilen organik üretime dikkat çekerek bölgenin hem tarım hem de turizm potansiyelini değerlendirmek ve bu yolla ekonomiye katma değer sağlamak istediklerini ifade etti. Başta organik bal ve fasulye üretimi olmak üzere, bölgede gerçekleştirilen tarımsal, kültürel ve yayla faaliyetlerine işaret eden Vali Pehlivan, “Bayburt bakir bir coğrafyaya sahip. Doğal kaynakları zengin bir ilimiz. Aşağı Çoruh Vadisi olarak tabir ettiğimiz havza organik tarıma son derece elverişli. Bu coğrafyada yetiştirilen ürünleri; organik balı, organik sebze ve meyveyi, bu yörenin tarihi, doğal ve kültürel özelliklerini ön plana çıkartmak istiyoruz. Organik Ürünler Hasat Şenliğini bu maksatla düzenledik. Bunun yanı sıra bölgemizde özellikle bahar ve yaz aylarında artan yaylacılık faaliyetleri var. Bir ucu Uzungöl’e, diğer yanı Anzer Yaylası’na uzanan bu yayla ağımızı bölgemizdeki turizm merkezleri ile bütünleştirip ilimizin ekonomik kazanımlarını çeşitlendirmek ve artırmak istiyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz Organik Ürünler Hasat Şenliği, ‘Bayburt Balı’ adı altında markalaştırılan ve coğrafi tescil çalışmalarını başlattığımız organik bal ve organik tarımsal üretim faaliyetlerimizi, yaylalar arasındaki ulaşım standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirilen Yeşil Yol çalışmalarını,bu vadide yer alan ve ulusal ve uluslararası marka değeri taşıyan Baksı Müzesinin varlığını bu bağlamda çok önemli görüyoruz. İnanıyorum ki; bu çalışma ve faaliyetler ilerleyen süreçte Bayburt ilimizin gelişim sürecine değerli katkılar sunacaktır.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Taşburun Köyü Muhtarı Ali Uzun ile Yoncalı Köyü Muhtarı Muhammed Aydın eşlik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku