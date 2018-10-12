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12 Ekim 2018 Cuma 12:14

Vali Pehlivan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.Vali Pehlivan, Şingah Mahallesi TOKİ Konutları bölgesindeki okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven,...

Vali Pehlivan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Şingah Mahallesi TOKİ Konutları bölgesindeki okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Okul Müdürü Turgut Şahin ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okulun genel durumu ve eğitim öğretim hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Ziyareti kapsamında okul Öğretmenleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, eğitim öğretim çalışmalarıyla ilgili olarak devletin ve toplumun beklentilerini dile getirdi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.
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