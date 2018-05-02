Vali Pehlivan Afrin Zeytin Dalı Harekâtına Destek Kampanyasına en çok katkı sunan Kozluk Köyü’nü ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Merkez’e bağlı Kozluk Köyü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Pehlivan, Kozluk Köyü Muhtarı Zekeriya Yavuz’dan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek üzere sık sık köy ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu vesileyle tüm Kozluk Köyü sakinlerine içten sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ne mutlu bizlere çeşitli vesilelerle, bazen bir etkinlikte, bir toplantıda, bazen de bir köy veya mahalle odasında siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihalde bulunuyoruz. Yürütülen projeler, yatırım çalışmaları ile varsa sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunup duygu ve düşüncelerimizi paylaşma imkanı buluyoruz. Ortak duamız odur ki, Allah devletimize zeval vermesin. Bu imkanları bizlere sunuyor. Devletimiz tarih boyunca rüştünü ispatlamış güçlü bir devlet. Milletimiz de yine aynı şekilde devletimizi ayakta tutan, milli ve manevi değerlerine bağlı ve yine tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir millet. Böyle bir milletin ferdi olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz ve mutluyuz.” dedi.

Kozluk Köyü sakinlerinin birlik ve beraberlik noktasında oldukça duyarlı davrandıklarını dile getiren Vali Pehlivan, “Muhtarımızın şahsında siz değerli hemşerilerimize özel bir teşekkürümüz var. Muhtar Derneği, ilimiz genelinde Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya en büyük destek Kozluk Köyü’müzden geldi. Bunun için de muhtarımızın şahsında hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Köyümüz için hazırladığımız teşekkür plaketini sizin adınıza Muhtarımıza takdim edeceğiz. Bu şunu gösteriyor; herkes vakti zamanı geldiğinde gücü yettiğince vatanı için elinden gelen desteği sunuyor. Önemli olan o tavrı ortaya koymaktır. Allah’a şükür bizim milletimizde de bu hasletler var. Hele ki; ezan, vatan, bayrak, devlet, millet söz konusu olduğunda, bize karşı savaş açan şer odaklarına karşı mücadele söz konusu olduğunda bizim milletimizin yaklaşımı budur. Allah’ın izni ve yardımı, milletimizin de milli ve manevi değerler paydasında birleşmesiyle bu zorlukların üstesinden dün olduğu gibi bugün de yarın da geleceğiz. Bu vesileyle hem Zeytin Dalı Harekatı’nda, öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve devam eden terörle mücadele operasyonlarında verdiğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan sözlerinin devamında köyün ihtiyaç, sorun ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

İçme suyu, kanalizasyon, kaptaj, köy içi asfalt, yol yapım,bakım ve onarım çalışmaları gibi işlerin tamamlandığını belirten Vali Pehlivan, “Yeni yerleşim yeri çalışmaları ise sürdürülüyor. Arazisi müsait olan köylerimizde yeni yerleşim alanları oluşturacağız. Bunun için bazı köylerimizde pilot uygulama başlattık. Hatta iki köyümüzde bu çalışmalar tamamlandı. Bu ve benzeri çalışmalarımız inşallah devam edecek. Yeni köy konağınız da çalışmalar bitmek üzere. Tüm bu yatırımlar gelişimin birer göstergesi. Bütün köylülerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. İlgili konularda yetkililere talimat veren Vali Pehlivan daha sonra köy konağında incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, köy girişinde yaptırılan çeşmenin açılışını gerçekleştirerek incelemelerini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Bilgeoğlu, Kozluk Köyü Muhtarı Zekeriya Yavuz ve köy sakinleri eşlik etti.