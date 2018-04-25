Vali Pehlivan canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan sahipleri, müşteriler ve pazardaki vatandaşlarla hasbihalde bulundu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ile Belediye yetkililerinden pazar hakkında bildiler...

Vali Ali Hamza Pehlivan hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan sahipleri, müşteriler ve pazardaki vatandaşlarla hasbihalde bulundu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ile Belediye yetkililerinden pazar hakkında bildiler aldı.

Vali Pehlivan incelemelerinin ardından vatandaşların ihtiyaç, görüş ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan, pazarda yer alan simental cinsi iki besi sığırı için sembolik pazarlık da yaptı. Üreticinin 30 bin liradan açtığı fiyatı sıkı pazarlıkla 25 bin liraya kadar indiren Vali Pehlivan vatandaşlara hayırlı ve bereketli alışverişler diledi.

Vali Pehlivan hayvan pazarındaki incelemelerinin ardından Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne geçerek tarım yerleşkesi hakkında bilgiler aldı. Projenin Bayburt’u tarım ve hayvancılığın merkezi konumuna yükseltebilecek nitelikte bir yatırım olduğunu belirten Vali Pehlivan hayvan barınağındaki incelemeleriyle ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.