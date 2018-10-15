BAYBURT:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:34

Vali pehlivan Danışment ve Tepetarla köylerini ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan merkeze bağlı Danışment ve Tepetarla köylerini ziyaret etti.Ziyaretlerine Danışment Köyü’nden başlayan Vali Pehlivan köy camiinde kılınan Cuma Namazı’nın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin...

Vali pehlivan Danışment ve Tepetarla köylerini ziyaret etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan merkeze bağlı Danışment ve Tepetarla köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerine Danışment Köyü’nden başlayan Vali Pehlivan köy camiinde kılınan Cuma Namazı’nın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin çeşitli konularda taleplerini dinleyen Vali Pehlivan Köy Muhtarı Vildan Daştan’tan bilgiler aldı. Köy Muhtarı Daştan Köydeki içmesuyu probleminin Bayburt İl Özel İdaresi’nce gerçekleştirilen çalışma sonucu çözüme kavuşturulmasından dolayı Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.

Vali Pehlivan köy içerisinde bir takım incelemelerde bulunmasının ardından Danışment İlkokulu’nu geçti. İlgililerden okulun durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgiler alan Vali Pehlivan taleplerin yerine getirilmesi noktasında yetkililere talimat verdi. Ziyareti kapsamında Danışment Göleti’nde de incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Köy Muhtarı Vildan Daştan ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan Danışment Köyü’nün ardından Tepetarla Köyü’ne hareket etti. Burada da köy yolu ve köy içi düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Pehlivan Muhtar Ahmet Yıldız’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan burada da köy sakinlerinin, ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

Köy içerisinde yaptığı incelemelerin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.
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