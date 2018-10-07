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07 Ekim 2018 Pazar 16:55

Vali Pehlivan, Demirözü Jandarma kontrol noktasını ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayırtepe, Çayıryolu ve Işıkova köylerinde gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Demirözü Jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.Noktada görevli askerlerle hasbihalde bulunan Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden...

Vali Pehlivan, Demirözü Jandarma kontrol noktasını ziyaret etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayırtepe, Çayıryolu ve Işıkova köylerinde gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Demirözü Jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

Noktada görevli askerlerle hasbihalde bulunan Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’ten bilgiler aldı.

Vali Pehlivan bir süre kaldığı kontrol noktasında görevli ekipler tarafından gerçekleştirilen güvenlik uygulamasına katıldı. Görevli timler tarafından durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Vali Pehlivan trafik güvenliği konusunda vatandaşları uyardı.

Vali Pehlivan kontrol noktasındaki incelemelerinin ardından ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Saka ile Defterdar Yüksel Ertekin eşlik etti.
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