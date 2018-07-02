Vali Pehlivan Dövmekaya Göleti ve Alapelit Köyü yolunda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan Alapelit köy yolu ve Dövmekaya Göleti’nde devam eden çalışmaları inceledi.İncelemelerine 10 Milyon TL yatırım bedelli Dövmekaya Göleti ile başlayan Vali Pehlivan, temel kazı çalışmalarının sürdürüldüğü gölet...

Vali Ali Hamza Pehlivan Alapelit köy yolu ve Dövmekaya Göleti’nde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerine 10 Milyon TL yatırım bedelli Dövmekaya Göleti ile başlayan Vali Pehlivan, temel kazı çalışmalarının sürdürüldüğü gölet inşaatına ilişkin, “Bin 260 dekar zirai araziyi sulama suyu ile buluşturacak Dövmekaya Göletinin gövde ve rezervuar kısmındaki yapım çalışmalarının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla yüzde 20 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan gölet, temelden 35,3 metre yükseklikte inşa edilecek. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Dövmekaya Göleti’nin hizmete alınması ile bölge çiftçisine, dolayısıyla ülke ekonomisine yıllık 900 bin lira ilave gelir sağlanacak” dedi.

Vali Pehlivan buranın ardından Merkeze bağlı Alapelit Köyü yolunda sürdürülen yeni güzergah ve heyelan önleyici çalışmaları denetlemek üzere bölgeye hareket etti. Şiddetli yağışların sebep olduğu toprak kayması nedeniyle çöken yol bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı.

Vali Pehlivan ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı Alapelit yolunda ilk etapta güvenlik tedbirlerinin alındığını ve yer yer genişletme çalışmalarının yapıldığını söyledi. İkinci etapta köy yolunun asfaltla kaplanacağını belirten Vali Pehlivan bu sayede ulaşımın daha güvenli ve konforlu şekilde sağlanacağını dile getirdi.

Vali Pehlivan bir süre takip ettiği çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve köy sakinleriyle değerlendirmelerde bulunarak incelemelerini sonlandırdı.