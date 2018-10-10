Vali Pehlivan eğitim kampüsü yol çalışmalarını inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Erzurum Karayolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kampüsü bölgesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.Vali Pehlivan, okul giriş çıkışlarında oluşabilecek kazaları engellemeye yönelik hayata geçirilen...

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Erzurum Karayolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kampüsü bölgesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Vali Pehlivan, okul giriş çıkışlarında oluşabilecek kazaları engellemeye yönelik hayata geçirilen proje hakkında Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan alandaki incelemelerinin ardından çalışmaları yürüten Bayburt Belediyesi ve Karayolları ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Çalışmalar kapsamında kampüs yakınındaki kavşaktan verilen yan yol ve kampüs önüne yapılan kaldırım ile öğrencilerin okula ulaşımı daha güvenli bir şekilde sağlanmış olacak.