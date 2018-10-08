Vali Pehlivan: “Hayvancılık projelerini çok önemsiyoruz”

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kırsal Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleriyle tamamlanan 1.5 milyon TL’lik ahırların açılışını gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan Çayıryolu Köyü’nde düzenlenen açılış töreninde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan projelerin tamamlanarak bugün itibariyle çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi. Ahır projelerinin il genelinde 50 ahırı kapsayan geniş bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Bu projelerin toplam değeri 20 milyon TL. Bu 20 Milyon TL’nin 12 Milyon TL’si çiftçilerimiz tarafından 8 Milyon TL’si de devletimiz tarafından hibe olarak sağlandı. Bugün itibariyle Çayıryolu Köyü’nde 4 ahırı kullanıma, işletmeye alıyoruz. Bayburt ve Çayıryolu Köyü’müz için hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Bayburt ilinin mera alanları, hayvan sayısı ve makineli tarıma müsait arazileri ile Doğu Karadeniz Bölgesi içerisinde tarıma en elverişli yer olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Burada hayvancılığı ve tarımı daha da ileri noktalara taşımamız gerekiyor. Bunun için bu tür hayvancılık projelerini çok önemsiyoruz. Devletimiz tarafından yapılan yatırımlar ve mevcut gölet ile sulama kanallarının tamamlanmasıyla birlikte daha fazla tarım arazisi sulanabilir hale gelecek. Madem bu kadar meraya, ekilebilir araziye sahibiz; bunları bizim katma değer olarak ekonomiye kazandırmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Vali Pehlivan bu doğrultuda gerçekleştirilecek çalışmaların çağın gerekliliklerine uygun olarak yapılması gerektiğine değinerek yapımı tamamlanan ahırları örnek gösterdi.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Ahır projeleriyle verimlilik konusunda artış elde edeceğiz. İlimizde hayvancılık geleneksel yöntemlere göre yapıldığı için zahmeti çok fakat getirisi o kadar fazla değil. Bundan sonra belki 15 hayvan için verilen emekle 50 hayvana bakmak mümkün olacak. Bu ahırlarda ilk etapta 4 bin civarında hayvanın bakımı sağlanacak. Genel toplamını ifade ettiğim bu çalışmaların Çayıryolu Köyü’ndeki ayağı 1,5 milyon TL. Bunun 600 bin TL’sini devletimiz hibe olarak sağladı. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.”

Yapılan çalışmalarla hisseli arazilere ilişkin problemlerin çözüldüğüne dikkat çeken Vali Pehlivan, “Biliyorsunuz arazilerimiz de hisse sayısı çok olduğu için ciddi anlamda yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu konuda Maliye Bakanlığı’mız tarafından yer tahsisleri yapıldı. Burada 4 ahırımız var fakat yeni ahırlarımız için de uygun yerlerimiz mevcut. Bu sayede çiftçi girişimcilerimiz yatırım yapmak istediklerinde yer temininde sorun yaşanmayacak. Ekonomik sıkıntıların söz konusu olduğu, yatırıma ve üretime çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde atılan bu adımlar gerçekten çok kıymetli. Bu işin merkezinde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen siz kıymetli çiftçilerimiz var. Sizlerin emeği ve özverisi var. İnşallah bu imkanları değerlendirip, beslediğiniz hayvanları artırıp hem kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Bu sayede geleceğimiz çok daha aydınlık ve müreffeh olacaktır.” dedi.

Vali Pehlivan projelerin hayata geçmesindeki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile yerelde emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,İl Özel İdaresi, Defterdarlık ve Ziraat Odasına teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ise projelerin tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu kaydetti. Ahır projeleri için sağlanan desteklerin hayata geçirilmesindeki en büyük engelin tapu sorunu olduğunu açıklayan Karabulut, “Bu konuda eski Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın talimatlarıyla kurumlar arası işbirliğiyle çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Köylerimizde hazine yerleri oluşturduk ve tahsis ettik. Buranın arsa temini, projelendirilmesi, desteklenmesi devlet eliyle sağlanmış ve Bayburt’a kazandırılmış bir yatırım. İnşallah devamı da gelir. Bizlere her aşamada gösterdiğiniz ilgi ve alaka dolayısıyla Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından projelerini tamamlayan çiftçilere hibe çekleri takdim edildi.

Vali Pehlivan daha sonra ahırları dolaşarak ilgililerden bilgiler aldı.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İL Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Defterdar Yüksel Ertekin, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ile çiftçiler katıldı.