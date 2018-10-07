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07 Ekim 2018 Pazar 16:57

Vali Pehlivan, Işıkova köyü yolunda devam eden çalışmaları inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü-Işıkova Köyü bağlantı yolu çalışmalarını inceledi.Demirözü İlçesi’ne bağlı Işıkova Köyü’nde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye gelen Vali...

Vali Pehlivan, Işıkova köyü yolunda devam eden çalışmaları inceledi
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Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü-Işıkova Köyü bağlantı yolu çalışmalarını inceledi.

Demirözü İlçesi’ne bağlı Işıkova Köyü’nde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye gelen Vali Pehlivan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı. Vali Pehlivan bir süre takip ettiği çalışmalar hakkında ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Pehlivan incelemelerini sonlandırarak bölgeden ayrıldı.
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