Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü-Işıkova Köyü bağlantı yolu çalışmalarını inceledi.Demirözü İlçesi’ne bağlı Işıkova Köyü’nde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye gelen Vali Pehlivan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı. Vali Pehlivan bir süre takip ettiği çalışmalar hakkında ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Pehlivan incelemelerini sonlandırarak bölgeden ayrıldı.
Vali Pehlivan, Işıkova köyü yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Vali Ali Hamza Pehlivan Demirözü-Işıkova Köyü bağlantı yolu çalışmalarını inceledi.Demirözü İlçesi’ne bağlı Işıkova Köyü’nde yürütülen bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye gelen Vali...