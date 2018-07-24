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24 Temmuz 2018 Salı 14:28

Vali Pehlivan Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği paneline katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) İşbirliği paneline katıldı.İktisadi ve İdari Bilimler Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Vali Ali Hamza Pehlivan,...

Vali Pehlivan Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği paneline katıldı
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) İşbirliği paneline katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, ilgili kurum temsilcileri, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Vali Pehlivan panelin ardından yaptığı konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde başlatılan kamu - üniversite - sanayi iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Bayburt’un her geçen gün pek çok alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Vali Pehlivan, üniversitenin bu gelişime değerli katkılar sağladığını dile getirdi. Vali Pehlivan, “KÜSİ’nin temel hedefi hepimizin bildiği gibi üniversiteler ile sanayi işbirliğini tesis edere elbirliği içinde illerdeki ekonomik potansiyeli değerlendirmek ve bunu ileri noktalara taşımak. Artık bütün illerimizde üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimizin bulunduğu illerin ekonomik gelişimine somut olarak katkı sağlanması işte bu tür çalışmalarla mümkün olacaktır. İnanıyorum ki; bu çalışmalar kapsamında hem nitelik hem de nicelik olarak güzel sonuçlar elde edilecektir” dedi.

Vali Pehlivan, altyapısı tamamlanan Bayburt OSB’nin yatırımcılara uygun imkanlar sunduğunu belirterek, “Bir yandan mevcut işletme sahiplerini kendilerini geliştirme konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan ilimizde yeni fabrikalar kurulması için çaba sarf ediyoruz. Şu anda OSB’mizde temel atan yatırımcılarımız var. Yer tahsislerimiz devam ediyor. Bu süreçte yatırımcılarla bire bir temas içerisindeyiz. Onlara diyoruz ki; arkadaşlarımızla birlikte biz sizlerin gönüllü danışmanlığını yapmaya hazırız. Sizler yeter ki yatırım yapın, istihdama katkı sağlayın. Bunun olumlu yansımalarını da görüyoruz. İnşallah bir yandan bu tür girişimler gerçekleştirilirken bir yandan da var olan yatırımların ekonomik anlamda daha da verimli hale getirilip gelişmesi ile hedeflediğimiz noktalara en kısa zamanda ulaşacağız” diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcılara her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Vali Pehlivan, nüfusunun büyük bölümü il dışında yaşayan Bayburt’a yatırım çekmek için büyükşehirlerde işadamlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini de belirtti.

Beş oturum halinde gerçekleştirilen panelde Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Mehmet Emin Doğan; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. İlker Tekin; Bayburt KÜSİ Faaliyetleri, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Abdullah Can Sosur; Geleceğin Meslekleri ve Dijitalleşme, KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ve Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ekrem Türker de AR-GE ve Tasarım Merkezleri sunumlarını gerçekleştirdi.

Panel katılımcıların sorularının yanıtlanması ve girişimcilerin başarı hikayelerinden örneklerle sona erdi.
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