Vali Pehlivan köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan muhtarların köyleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.Vali Pehlivan sorunların yerinde tespiti için gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin yanı sıra köy muhtarları ile gerçekleştirdiği olağan toplantılarla ihtiyaç,...

Vali Ali Hamza Pehlivan muhtarların köyleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan sorunların yerinde tespiti için gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinin yanı sıra köy muhtarları ile gerçekleştirdiği olağan toplantılarla ihtiyaç, sorun ve talepleri dinlemeyi sürdürüyor. Bu bağlamda köy Muhtarları ile Valilik makamında bir araya gelen Vali Pehlivan talep ve önerilerini dinledi.

Vali Pehlivan köylerle ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunduğu muhtarlara ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi, dile getirilen taleplerin en kısa sürede çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Ebubekir Altındaşoğlu, Sancaktepe Köyü Muhtarı Adnan Dursun, Ortaçimağıl Köyü Muhtarı Cemil Memiş, Helva Köyü Muhtarı Akın Şahin, Aşağı Pınarlı Köyü Muhtarı Gökmen Kabakoğlu, Çalıdere Köyü Muhtarı Burhan Olüç ve Gençosman Köyü Muhtarı Kemalettin Demir katıldı.