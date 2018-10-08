Vali Pehlivan, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.Toplantıda köy içi düzenlemeler, yol bakım ve onarım, kanalizasyon, içme suyu ve su isale hattı gibi çalışmalar hakkında Muhtarların talep...

Vali Ali Hamza Pehlivan, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda köy içi düzenlemeler, yol bakım ve onarım, kanalizasyon, içme suyu ve su isale hattı gibi çalışmalar hakkında Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Pehlivan devam eden çalışmaların hızlı ve titizlikle sonuçlandırılması talimatını verdi. Vali Pehlivan, Muhtarlardan gelen taleplere ilişkin ise ilgili kurumların yerinde tespitini ve gereken çalışmaların koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini istedi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürü Recep Ergen, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat hazır bulundu. Toplantıya Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Aksaçlı Köyü Muhtarı Helim Polat, Armutlu Köyü Muhtarı Ali Altunbay, Çamlıkoz Köyü Muhtarı Ahmet Yıldız, Çorak Köyü Muhtarı Tacettin Eryılmaz, Dağtarla Köyü Muhtarı Rıfkı Tütüneken, Dövmekaya Köyü Bayram Palit, Kırkpınar Köyü Muhtarı Aşkın Batmaz, Yerlice Köyü Muhtarı Yaşar Gülhan ve Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat katıldı.