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11 Ekim 2018 Perşembe 14:06

Vali Pehlivan tarihi askeri binada yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tarihi Askeri Gazino binasında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.Tarihi binaya sonradan yapılan eklentilerin yıkılmasının ardından İl Özel İdaresi bünyesinde yapılan ihale...

Vali Pehlivan tarihi askeri binada yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tarihi Askeri Gazino binasında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi binaya sonradan yapılan eklentilerin yıkılmasının ardından İl Özel İdaresi bünyesinde yapılan ihale kapsamında, çatı ve pencerelerde yenileme ile yüzey temizleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Vali Pehlivan bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan çalışmaların azami hassasiyet ve titizlikle yürütülmesini istedi.
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