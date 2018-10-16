Vali Pehlivan Turan Caddesi esnafını ziyaret etti

Bayburt’ta faaliyet gösteren esnafları her fırsatta ziyaret edip hasbihalde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, bu kez Turan Caddesi esnafını ziyaret etti. Vali Pehlivan, ziyaretlerine cadde üzerindeki PTT Şubesi’nden başladı. Kurumda işlem yaptıranlarla...

Bayburt’ta faaliyet gösteren esnafları her fırsatta ziyaret edip hasbihalde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, bu kez Turan Caddesi esnafını ziyaret etti. Vali Pehlivan, ziyaretlerine cadde üzerindeki PTT Şubesi’nden başladı. Kurumda işlem yaptıranlarla sohbet eden Vali Pehlivan vatandaşların verilen hizmetler hakkındaki görüşlerini sordu.

Vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini de dinleyen Vali Pehlivan daha sonra cadde üzerindeki esnafları dolaştı.

Vali Pehlivan, esnaflarla başta ekonomik hususlar olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunarak hayırlı işler temennilerini iletti.