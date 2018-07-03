Vali Pehlivan Yerlice Köyün’de incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, merkeze bağlı Yerlice Köyü’nü ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, köy içinde sürdürülen düzenleme ve asfalt kaplama çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı. Vali Pehlivan incelemeleri sonrası köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Çeşitli konularda yaptığı değerlendirme ve bilgi alışverişinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Yerlice Köyü Muhtarı Yaşar Gülhan ile diğer ilgililer eşlik etti.