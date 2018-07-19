Vali Pehlivan“15 Temmuz’un Nene Hatun’u” Hesna Köprücü’yü ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’da giriştiği alçak darbe girişimine karşı elindeki nacaklarla demokrasi nöbetlerine katılan ve görüntülerin ardından kendisine “Nene Hatun” lakabı verilen 82 yaşındaki...

Vali Ali Hamza Pehlivan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’da giriştiği alçak darbe girişimine karşı elindeki nacaklarla demokrasi nöbetlerine katılan ve görüntülerin ardından kendisine “Nene Hatun” lakabı verilen 82 yaşındaki Hesna Köprücü’yü ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan 15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine karşı Demokrasi Nöbetleri’ne katılmak üzere Merkez’e bağlı Yeşilyurt Köyü’ndeki evinden traktör römorkuna binerek il merkezine gelen ve kamuoyunda “Nene Hatun” olarak ismi duyulan 82 yaşındaki Hesna Köprücü’yü ziyaret etti.

Köye gelişinde Hesna Köprücü’nün oğlu Faysal Köprücü,ailesi ve yakınları tarafından karşılanan Vali Pehlivan, ‘Nene Hatun’ lakaplı Hesna Köprücü ile ölümsüzleşen karenin altında darbe gecesine ilişkin o tarihi anları konuştu.

Vali Pehlivan elindeki nacaklarla FETÖ’cü darbe girişimine karşı mücadele etmek,nöbet tutarak vatan,devlet ve milletin yanında olduğunu göstermek üzere köyünden traktör römorkuna binerek ailesi ile il merkezine gelen Hesna Köprücü’nün görüntülerinin tüm Türkiye mal olduğunu ve Hesna Nine’nin ileri yaşına rağmen gençlere örnek bir duruş sergilediğini söyledi ve kendisini kutlayıp teşekkür etti. Hesna Nine’nin evinin önündeki sekinin duvarına astığı o tarihi anın hikâyesini kendisinden dinleyen Vali Pehlivan, bir süre kaldığı evde Hesna Köprücü ve aile mensuplarıyla sohbet etti.

Misafirperverliklerinden dolayısıyla Hesna Köprücü ve ailesine teşekkür eden Vali Pehlivan daha sonra köy içerisinde çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasından AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile Faysal Köprücü eşlik etti.