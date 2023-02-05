Baykan Denim Tekstil İşletmesi Ziyaret Edildi

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren, 75.000 metrekare kapalı olmak üzere 110.000 metrekare alana kurulan fabrikada 1800 çalışanıyla ilimiz istihdamına, üretimine ve ihracatına önemli katkılar sağlayan Baykan Denim Tekstil San. Tic. A.Ş.'yi ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Baykan Denim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Baykan’dan fabrika hakkında bilgiler alan Vali Şahin, fabrikanın tüm üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Baykan; Türkiye’nin farklı illerindeki atölyeler ile birlikte dolaylı olarak 4000 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yüksek kalitede üretim yaptıklarını belirten Erkan Baykan, bu ürünlerin tamamının yurt dışına ihraç edildiğini ifade etti. Ayrıca Baykan Denim’in tek çatı altında toplanmış Türkiye’nin en büyük denim tesisidir dedi.

Fabrikayı gezerek çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Şahin, ilimiz ve ülkemiz istihdamına, üretimine ve ihracatına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı Baykan Denim Tekstil ailesine teşekkür etti.