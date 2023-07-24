Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında fark edilen Türk bayrağı için yıkım durduruldu.

Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında fark edilen Türk bayrağı için yıkım durduruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde devam eden çalışmalarda yıkım hazırlığı yapılan bir binanın önünde fark edilen Türk bayrağı üzerine yıkım durduruldu. Yıkımdan sorumlu firma sahibi Gökhan Kılıç’ın fark ederek çalışmaları durduğu olayda Türk bayrağı yerinden alındıktan sonra yıkım işlemlerine başlandı. Firma yetkilisinin bayrak hassasiyeti çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu
Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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