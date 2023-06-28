Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor

Kurban Bayramı'nın 1. gününde Malatya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kurban Bayramı’nın 1. gününde Malatya’da canlı hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Deprem bölgesi Malatya’da Kurban Bayramı’nın 1. gününde Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor. Birçok vatandaş bugün pazara girerek kurbanlık alıp kesimhaneye götürüyor. Arefe gününe göre bugün hareketliliğin biraz daha az olduğunu söyleyen yetiştiriciler bayramın 3. gününe kadar ellerindeki kurbanlıkların satılmasını ümit ediyor.

Fiyatlar noktasında geçen yıla oranla kurbanlıkların iyi fiyata gittiğini belirten yetiştiriciler, maliyetlerin artması ile hayvanların da fiyatının yükseldiğini söylediler.

Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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