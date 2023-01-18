Becker, 1999'da kortlardan emekli oldu

Becker, 15 yıllık kariyerinde üçü Wimbledon'da olmak üzere altı Grand Slam tekler şampiyonluğu kazandı. Fenerbahçe Beko ve Dimitris Itoudis, sezona sporseverler için güçlü bir başlangıçla devam etti. Sarı lacivertliler mücadelesine Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyetle devam ediyor. Yunanistan Teknik Direktörü Dimitris Itoudis, Cazoo Baskonia ile yarın oynanacak maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"Cazoo Baskonia, Anadolu Efes'i muhteşem bir geri dönüşün ardından mağlup etti"

Başarılı baş antrenör Dimitris Itoudis, zorlu rakiplere karşı zorlu mücadelelerin altını çiziyor: "Hem savunmada hem de hücumda çok agresif bir altıncasino takıma karşı olacağız. Uzun ve kısa mesafelerde çok dengeli bir takımları var. Mükemmel şut yetenekleriyle üç sayı çizgisinin ötesine gol atabilirler. Sonunda muhteşem bir geri dönüşün ardından Anadolu Efes'i mağlup ettiler.

Genel olarak çok büyük ve deneyimli bir kadroları ve harika bir oyun planları var. Bizim için çok önemli bir maç. Özellikle son gösterimizden sonra oyuna geri dönelim. Olympiacos'a karşı çok kötü oynadık. Sonrasında tepki göstermek ve taraftarlarımızla yüz yüze gelmek zorunda kaldık. Çok mücadele etmeliyiz.

Bu arada 2022 FIFA Dünya Kupası'nın altıncasino giriş ardından Spor Toto Superliga'yı kazanan Alanyaspor, Alanya Kırbıyık All Partnership Stadı'nda İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçı yaptı.

Alanyaspor'un ilk 11'ine Runarsson, Furkan Bayır, Işık, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Ümit Güneş, Candeias, Cavaleiro, Efecan Karaca, Lusamba ve Ahmed Hassan katıldı. Mikay, Radovanovic, Lovato, Fazio, Sambia, Capezzi, Bohinen, Verhena, Brandaric, Valencia ve Bo Nazzoli ile Salernitana birlikte oynadı. İlk yarının 9. dakikasında Salernitana, Bonazzoli'yi 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor'da Ahmet Hassan 29. dakikada skoru eşitledi.

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, geçtiğimiz hafta Spor Toto Lig 1'de Altay'ı evinde 2-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve kadroda kalmak istediğini ilettiği bir paylaşımda bulundu. Pazartesi günü Adanaspor deplasmanında oynanacak maç öncesinde takımı motive etmek için maddi ve manevi çeşitli fedakarlıklar yaptıklarını anlatan Uzi, "Bazıları Denizpoor'un küme düşmesini istiyor.