Beklediğimi alamadım derken kendi sonuçlarını çıkardı
Redmond baş antrenörünün İstanbul'a davet edilip kabul edilmesinin ardından karşılıklı olarak sözleşme feshedildi ve sonunda Southampton'da forma giyen Redmond ile isteğe bağlı 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer arayışlarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları ortaya koydu ve yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım siyah beyazlıları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer listesinin zirvesinde yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamak için uygun bir fikirle bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin, yeniden başlayın" mesajı paylaştı. Sambacı'nın bu bölümü için "Beşiktaş'ın teklifi onu heyecanlandırdı" yorumu yapıldı. Felipe'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. El Mundo Deportivo tarafından derlenen kaynaklara göre Felipe Wolves'a transferi artık gündemde değil. Beşiktaş, Avrupa'dan tek resmi teklifi gönderdi. Aynı zamanda siyahları ve beyazları renklerine katmak istiyordu. Yıllık ücretinin 900 bin euro ile 1 milyon harbibahis euro arasında olduğu açıklanan tecrübeli stoperin 2 kez milli forma giyme opsiyonu bulunuyor. Felipe'nin bu sezon 2 maç oynama şansı var. O kavgada 90 dakika yerde kaldı.
Metin Tekin'in açıklaması şöyle: "Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesi şampiyonluk yarışında tüm takımlar için büyük bir motivasyon oldu. Gaziantep'te Beşiktaş'taydım. Görünürde böyle bir dinamik yok. Valerien Ismael, Şenol Güneş'in gelişinden sonra beklentiler arttı, kadro uygunluğu konuşuldu, Beşiktaş'ı da konuştuk, kenarda oturanlar da birbirini çok özlemedi. Gaziantep grubuna bakacak olursak kalede Mert doğru harbibahis giriş seçim, Rosier, Tayyip ve Welinton (evet Saiss olmadan) ve solda Umut'u görüyoruz. Şimdiye kadar Masuaku oynadı ve Şenol Güneş ve 11 oyuncusu Umut oldu. Atiba-Nesip ikilisi ve Dele Alli orta sahaya alındı. Gedson oynuyor ama Joseph ile biraz geride ama bu menajerin işi, hızlanmak zorundasın, 40 günlük bir ara var. Beşiktaş seyircisinin Atiba ve Necip ikilisiyle orta sahada oynamayı asla düşünmeyeceğine inanmayanlardanım. Atiba çok hizmet etti, o gerçek bir Beşiktaş, o bir sporcu ama şimdi 40 yaşında ve güle güle aşamasında.