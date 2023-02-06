Beklediğimi alamadım derken kendi sonuçlarını çıkardı

Redmond baş antrenörünün İstanbul'a davet edilip kabul edilmesinin ardından karşılıklı olarak sözleşme feshedildi ve sonunda Southampton'da forma giyen Redmond ile isteğe bağlı 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları ortaya koydu ve yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım siyah beyazlıları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer listesinin zirvesinde yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamak için uygun bir fikirle bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin, yeniden başlayın" mesajı paylaştı. Sambacı'nın bu bölümü için "Beşiktaş'ın teklifi onu heyecanlandırdı" yorumu yapıldı. Felipe'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. El Mundo Deportivo tarafından derlenen kaynaklara göre Felipe Wolves'a transferi artık gündemde değil. Beşiktaş, Avrupa'dan tek resmi teklifi gönderdi. Aynı zamanda siyahları ve beyazları renklerine katmak istiyordu. Yıllık ücretinin 900 bin euro ile 1 milyon harbibahis euro arasında olduğu açıklanan tecrübeli stoperin 2 kez milli forma giyme opsiyonu bulunuyor. Felipe'nin bu sezon 2 maç oynama şansı var. O kavgada 90 dakika yerde kaldı.