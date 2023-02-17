Ben bir şampiyonum, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim

Burnley'e hedeflerini ve taleplerini anlatacağım, onlar alt liglerde kalacaklar, böyle bir hikaye muhtemelen 10 milyon euroya mal olmaz ama şöyle bir şey 4-5 lastikte olabilir, 6 lastiğe kadar. Üstelik Beşiktaş'ın bu kadar paraya gücü yetmez. Lige çıkmak için Weghorst'a duyduğu güvenden pek memnun olduğunu söyleyemem, bu yüzden Dünya Kupası bunu başardı ve Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştırdı. Burney, Weghorst halkına soracak. Sadece "Caner Beşiktaş'a gelecek mi?" Caner'in bu yaşta Beşiktaş'a dönmeyi hayal gibi beklemesi onun için bir başka büyük şey. Beşiktaş kazanır mı? Şenol Güneş 6 aylık bir efsanebahis serüvende istese de istemese de Caner ile Beşiktaş'ın 1.5-2 yıllık sözleşmesi yok ama bence Şenol Güneş de ligin geri kalanı gibi kısa vadede bu transferi isteyecektir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta yarın tek maça çıkacak. Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, "Bu yaşa geleceğimi hiç düşünmezdim. 20'li yaşlarımın sonlarına doğru '35'imde formumu koruyabilirsem futbolu bırakacağım' diye düşündüm. Futbol. Her anın tadını çıkarıyorum. dedi. Atiba Hutchinson, Temmuz 2013'te Beşiktaş'a katıldı ve en fazla 2-3 yıl forma giymesi bekleniyor, bu onun siyah beyazlılarla 10. sezonu. 10 sezonunun hiçbirinde kendisini izleyen taraftarların ve sporseverlerin performansından en ufak bir efsanebahis giriş endişe duymayan Artiba, 39 yaşında olmasına rağmen bir takım oyuncusu olmanın ne demek olduğunu halka göstermeye devam ediyor. eski futbolcu. 36 yıl sonra ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'na giden ve grup aşamasında elenen Atiba'nın, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönmesi için fazla zamanı olmadı ve Demirören haber ajansına (DHA) yanıt verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında üçlü savunma denedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı Antalya'ya geldi Ahmet Nur Çebi, transfer girişimiyle ilgili şu açıklamaları yaptı: Carney Elgin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Gündemimizde böyle bir şeyin olmadığını gazetelerde okudum. Transferi öğretmenle görüşeceğiz. Soruşturmanın sonuçlarını takip edeceğiz. Durumu inceleyeceğiz. Gerekirse çevirin, istemiyorsanız yapmayın. Bu yaz kampı sayesinde öğretmenin bakış açısı daha netleşecek. Eğitim kampının sonuçlarını bekleyeceğiz.