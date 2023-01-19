Benden önce Selçuk'un ağabeyleri Arda, Burak ve Ömer kaptandı

Onlardan öğrendiğim, gördüğüm her şeyi takım arkadaşlarıma da aynı şekilde gösteriyorum. " Transfer haberleriyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Transfer haberini yapan sizsiniz. Bunları düşünmediğimi en başından söyledim. Futbolumu düşündüm. Her futbolcu kendisi olmak ve ülkesini Avrupa'da temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama tek bir hedefim var, o da Galatasaray'da şampiyonluk."

Her iki taraf da

Beşiktaş, Katar'daki Dünya Kupası'na 4 futbolcu lirabet gönderiyor. Atiba Hutchinson Kanada ile savaştı, George-Kevin Nkoudou Kamerun ile savaştı, Wout Weghorst Hollanda ile savaştı ve son olarak bu büyük grupta Romain Saiss Fas ile savaştı. Bu futbolcularla siyahların ve beyazların kasası doluyor. İşte nedeni ve en çok para kazanan futbolcular...

Kamp sonu

Beşiktaş'ta Antalya antrenman kampı son ön elemelerinde Giresunspor ile antrenman kampı sona erdi. İstanbul'da çıktığı 2 hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenip Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Antalya kampında 3 maç kaybetti. Bu süreçte Siyah Beyazlılar, Belçikalıları Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor'u 5-3 mağlup etti.

ŞENOL GÜNEŞ'i ATIBA'dan kiralayın

Atiba, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'a atanacağını belirterek, "Hocamızın kısa süre önce geldiğini söyleyebiliriz, kesinlikle çok uzun zaman önce değil. Takımını lirabet giriş kazanan, takımını şampiyon yapan hoca, böyle bir takım nasıl kurulur kim bilir.bizi doğru yöne gösterdi,bizi doğru yola koydu,ne olmamız gerektiğini gösterdi,tabii öyle dedim,her maçı ve sonunda kazanan bir takımdır. İşinin farkına varanlar, görev süremin sonuna kadar hedeflerimize ulaşmamızda bize destek oluyorlar. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok çalıştık. Amacımız bu çabaların sonuçlarını almak” dedi. Bu takımlar arasında Beşiktaş 4 oyuncuyla öne çıkıyor.

EN İYİ SÖYLEYİN

Black Eagle'ta Atiba Hutchinson (Kanada), Romain Saiss (Fas), Wout Weghorts (Hollanda) ve Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun) ilk Kupa'ya katılan isimler olacak. Beşiktaş'ta Romain Saiss, turnuvada en çok forma giyen oyuncu. Faslı tabii ki yarı finalde Fransa'ya yenildi. Yani Dünya Kupası'nda forma giyen siyah beyazlılar gitti.