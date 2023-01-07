Benzeri görülmemiş bir düşman tehlikesi

Arda Güle, Şubat 2019'da sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun da geleceği olarak görülüyordu. Anlaşmaya göre Başkent, genç yeteneklerin %20'sinin haklarını elinde tuttu. Arda parlayarak Avrupa devlerini geride bıraktıktan sonra şampiyonluk yükselişte. Gençlerbirliği, haklarını istediği takıma satabilecek güce sahip. Sarı Lacivertliler, eski rakiplerinin müdahalesinden korkarak hızlı hareket etti. Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı.

Buna göre Fenerbahçe, Arda'nın ifadesinin %20'sini almak için Rossoneri'ye 2.5 milyon € ödeyecek. Ayrıca Premier Lig'de mücadele eden ve küme düşme hattında yer bulan Gençlerbirliği'nin de kiralık olarak yedekleneceği anlaşıldı. İki taraf arasındaki vizebet anlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesi umut ediliyor. Spor Toto Superliga kadrosunda yer alan Yukatel Kayserispor, Antalya kampı hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arasında yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdü.

Gustavo Campanharo, takım içinde birlik ve beraberliğin iyi olduğunu ifade ederek, "Takımımızdaki atmosfer çok iyi. Antrenmanlarda da çok çalıştık. Bu çaba bizim için çok önemli." Hazırlık maçı yaptık. Bence harika bir oyun oynadık. Takımdaki atmosfer çok iyi. Takım arkadaşlarımızla çok eğlendik. Bu çaba ligin geleceği için çok önemli. Sorunsuz bir şekilde süreci atlatıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi. Türkiye Engelliler Curling Ligi Şampiyonası Kocaeli Belediyesi ve Türkiye Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde yapılıyor. Sivas, Erzurum ve Kocaeli illerinden katılım sağlandı.Yarışma 6-7 Aralık tarihlerinde Kocaeli Darıca ilçesi Spor Müdürlüğü Darıca Gençlik Merkezi'nde 2 gün süreyle gerçekleştirildi.

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