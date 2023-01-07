Beşiktaş-Celerova maçı ne kadar, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, bugün Antalya antrenman kampında Belçikalı Charleroi ile karşılaşacak. Karşılaşma, siyah beyazlı ekiplerin kaldığı otelde saat 19.00'da oynanacak. Dövüşlerim S Sport'tan canlı yayınlanacak. Blackhawks, Pazar günü Antalya antrenman kampında Westeros'a karşı ikinci sezon öncesi maçını oynayacak. Final maçı 15 Aralık Perşembe günü Giresunspor ile oynanacak.

Antrenör Okambrook yönetiminde antrenman yapmak için Antalya'ya gelen Galatasaray ekibi, bugün ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanlar ısınma hareketleriyle başlar, koordinasyon, hız ve yarı saha paslarıyla devam eder. Antrenör Okan Brook da betsvia topa tutunmak için oyuncuların arasına katıldı.

Yaralı Yunus Akın ve Rose of the Reds'in tedavileri devam ederken; Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman özel bir projede ekipten ayrı çalışıyor. Bir grip enfeksiyonundan yeni kurtulan Mitsjo, özellikle kondisyonerle uğraşmadan önce antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar yarın antrenmanlarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar hazırlıklarını Dünya Kupası tatilinde ilk hazırlık maçına çıktıkları Antalya'da sürdürdü. Kara Kartallar, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Sporting İstanbul'u 4-0 yenip Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Charleroi ile de karşı karşıya geldi. Siyah betsvia giriş beyazlılar kazanmak ve moral kurtarmak istiyor.

16' Beşiktaş, Jackson Muleka'dan 16. 2. dakikada attığı gol Charleroi'yi 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş-Charleroi maçı ne kadar süre, ne zaman ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Mitch Batshuayi, Dünya Kupası gezisinin hemen ardından Fenerbahçe'de sezona iyi başladı. Forvet, Antalya'daki takım kampına katıldı. Belçika milli takımı, büyük bir hayal kırıklığı olan 2022 Dünya Kupası grup aşamasında yok. Belçika ve Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grupta dört puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Batshuayi bir gol

Belçika, Dünya Kupası'nda sadece bir gol kaydetti. Bu golle tek galibiyetleri için Kanada'yı yendiler. Michy Batshuayi, Belçika'nın grup aşamasında attığı gollerin de ev sahibi. Deneyimli oyuncu, Dünya Kupası'ndaki ilk 11 maçının ikisine başladı ve toplamda 153 dakika sahada kaldı.