Beşiktaş dün FIFA Dünya Kupası'nda oynadı

2022 Lig tatilinde çalışmalar başlarken, ikili antrenman bugün de devam etti. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sırasında dün çalışmalara başlayan Beşiktaş, bugün ikili antrenmanına devam etti. Siyah beyaz, sabahları güç ve dayanıklılık, akşamları koordinasyon ve top oluşturur. Beşiktaş'ta Weghorst, Saiss, N'Koudou ve Atiba Dünya Kupası'na katıldı, Ghezzal sakatlandı, Masuaku, Welinton ve Josef izin nedeniyle antrenmana katılmadı. Öte yandan A Milli Takım'da da forma giyen Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un lisansları bugün tutarbet sona erdi. Yarın yapılacak antrenmanda takımla birlikte 2 futbolcu antrenmana katılacak. Beşiktaş'ta en çok eksik oyunculardan Semih Kılıçsoy, Necati Bilgiç, Badra Cisse ve Emrecan Terzi altyapıdan A takımın idmanına katıldı.

Dünya Kupası A Grubu 2. maçında, Ev sahibi ülke Katar, Senegal ile karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Senegal 3-1 kazandı. Senegal'e galibiyeti getiren goller 41. dakikada Braiedia, 48. dakikada Famaradidio, Çin Süper Lig ekibi Alanya Sports ve 84. dakikada Bambadian oldu. Katar'ın tek golünü 78. dakikada Mohamed Muntari kaydederken, Alanyaspor'dan Famara Didio maçı 11 sayıyla başlattı. 74. dakikada yerine Bamba Dieng oyuna girdi. PARA ŞANS OLMADI Oyunun oynandığı Katar'da birçok yeni stad yapıldı. Büyük mali harcamalar yapan Ortadoğu ülkeleri örgütte beklenen başarıyı yakalayamamıştır. Katar, son maçında Ekvador'a 0-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Senegal üç puana yükseldi. Katar 0 puanla tutarbet giriş son sırada. Katar, grubun son maçında Hollanda ile karşılaşacak. Senegal, Ekvador ile karşılaşacak. Beşiktaş Başkan Yardımcısı Engin Baltacı, D Smart'ın bu haftaki konuk programında Faik Gürses'in sorularını yanıtlıyor. "Beşiktaş'ın borcu kur ve faiz artışından kaynaklanıyor" 6 aylık görev sürelerini değerlendiren Baltacı, "Cumhurbaşkanımız 3 yıldır başkanlık yapıyor. Yine seçimler var, Ahmet Nur Çebi kadroyu yenileyerek başkan olarak devam edecek. Biz aslında bu sürecin bir parçası olduk. Beşiktaş'ın borcu artmadı. Ahmet Nur Çebi'nin yurt dışında kalması nedeniyle.Kulübün borcu, Beşiktaş'ın kendisine kur ve faiz artışından kaynaklandı.Onun ifadesini kullanın.