Beşiktaş, Dünya Kupası çalışmaları nedeniyle ara verdi

Kartal, eğitimine Nevzat Demir'in tesislerinde devam ediyor. Takım, ilk 13 lig maçının 6'sını kazandı. Beşiktaş puan tablosunda 8. sırada. Öte yandan siyah beyazlı ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok isim Beşiktaş'la anılıyor. 10 20 yaşındaki Adil Aouchichhe, Ligue 1'de Lorient için oynuyor ve Beşiktaş'ı takip edecekti. Siyah Beyazlı ekiplerin, NKoudou ve Masuaku'nun 1.81m futbolcularını da temsil eden Sport Cover Management ile temasa geçtiği söyleniyor. Haberde "Türk takımı Aouchichiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı. Aynı bölgede forma giyen Dele Alli'nin de oynayamayacağına dikkat çekildi. Oyuncu, Fransa 20 Yaş Altı takımında oynuyor. Fransız, Lorient'e sezon derbibet başında Saint-Etienne'den ücretsiz transferle katıldı. Bu oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Ocheche bu sezon 3 maça çıktı. Beşiktaş'ta yönetim, Şenol Güneş'in isteği üzerine yarı zamanlı çalışmaya erken başladı.

Bu durumda Beşiktaş'ta takviye düşünülen her pozisyon için detaylı liste hazırlanırken bazı adaylar şimdiden kilo almaya başladı. Bunlardan biri de 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer. Sable Club'ın vizyonuna son günlerde giren sol bekin adı teknik heyet ve yönetim nezdinde giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Hoyer, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın önerisiyle mercek altına alındı. Beşiktaş kulübü scoutları tarafından hazırlanan raporu inceleyen Şenol Güneş ve siyah beyazlı yönetim, Höjer'i onayladı.